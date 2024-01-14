Лондон, 14 января, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон поддержит Соединённые Штаты Америки в случае решения Вашингтона нанести очередные удары по позициям хуситов в Йемене, сообщило британского издание The Sunday Telegraph.

Harry Metcalfe Дэвид Кэмерон

«Мы послали недвусмысленный сигнал о том, что действия хуситов неправомерны и что намерены положить этому конец. Мы будем действовать вместе с нашими союзниками для защиты свободы судоходства», — говорится в авторской статье Кэмерона, опубликованной The Sunday Telegraph.

Глава британского оборонного ведомства напомнил, что США и Великобритания неоднократно предупреждали йеменских хуситов об ответных действиях на их нападения на торговые и военные суда в Красном оре. По словам Кэмерона, утверждения хуситов о том, что эти удары связаны с Израилем и операции ЦАХАЛ в секторе Газа, являются нонсенсом, поскольку они нападали на торговые суда из различных стран, направлявшиеся в разные точки мира и никак не связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 января Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками в лице Великобритании, Канады, Нидерландов, Австралии и Бахрейна нанесли множественные удары по позициям хуситов в Йемене.

Согласно данным Пентагона, около 60 целей на территории Йемена были поражены с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов. Издание The New York Times в свою очередь сообщило, что эти удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене снизили их способность атаковать торговые и военные суда в Красном море почти на треть.