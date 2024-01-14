Сана, 14 января, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Удары Соединённых Штатов Америки и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена снизили способность боевиков атаковать торговые и военные суда в Красном море почти на треть, сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Даже после поражения 60 целей в виде ракет и беспилотников с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов», — говорится в материале. Отмечается, что часть ракетных комплексов хуситов избежала поражения, так как была перемещена или спрятана.

Согласно информации источника NYT, выявление целей для ударов вооружённых сил США и Великобритании оказалось более сложной задачей, чем изначально ожидалось в связи с неэффективностью работы западных спецслужб, тративших большое количество времени на сбор и обработку данных о местонахождении средств ПВО, командных центров и других объектов хуситов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 января Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками в лице Великобритании, Австралии, Канады, Байхрена и Нидерландов, по данным Пентагона, нанесли множественные удары по позициям хуситов в Йемене, использовав около 150 единиц различных боеприпасов. 13 января телеканал Al Masirah сообщил об очередном авиаударе США и Британии по авиационной базе Ад-Длейми, расположенной на севере столицы Йемена. Эту же авиабазу США и союзники атаковали днём ранее.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга 12 января, комментируя удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, заявил, что Москва осуждает эти атаки, так как они нелегитимны с точки зрения международного права.