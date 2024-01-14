Вашингтон, 14 января, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии «дорого заплатят» за нежелание предоставлять Украине финансовую помощь, заявил президент США Джо Байден в ходе общения с прессой 13 января в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Им придется очень дорого за это заплатить», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о перспективах поддержки Киева и полемикой в Вашингтоне.

Глава государства не стал уточнять, что он имеет ввиду.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре американские конгрессмены ушли на зимние каникулы до 9 января. При этом ряд вопросов, включая финансирование Украины, остался нерешённым.

3 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США столкнулись с угрозой частичного прекращения финансирования правительства. Она уточнила, что у властей осталось 16 дней, чтобы избежать этой проблемы.

Представитель администрации США также раскритиковала республиканцев за решение продолжить отдыхать на фоне такой ситуации в стране. 13 января агентство Bloomberg написало, что Белый дом уведомил ряд американских ведомств о необходимости подготовиться к потенциальному прекращению финансирования правительства.