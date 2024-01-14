Кито, 14 января, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Эквадорские полицейские и военные освободили 24 сотрудника тюремной охраны и 17 административных служащих, взятых ранее в заложники заключенными в ходе бунтов. Об этом сообщила на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) служба исполнения наказаний Эквадора (SNAI).

Rennett Stowe Тюрьма

В настоящее время в плену у преступников остаются 136 человек. В SNAI отметили, что насилие и столкновения в тюрьмах продолжаются.

В связи с этим из тюрьмы Гуаяса, где силовики пресекли попытки побега и нового захвата заложников, эвакуировали охрану. В тюрьме Эль-Оро произошли стычки заключенных с полицией и военнослужащими. В исправительных учреждениях проводятся новые операции.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в Эквадоре началось обострение ситуации в сфере безопасности. Оно проходило на фоне беспорядков в тюрьмах и побегов главарей преступных группировок.

8 января эквадорский президент Даниэль Нобоа ввёл в стране на 60 суток режим чрезвычайной ситуации, а 9 января — режим внутреннего вооружённого конфликта. В это же день в студию телеканала TC в городе Гуаякиле ворвались вооружённые люди, взявшие в заложники сотрудников редакции.

Захватчики потребовали предоставить им возможность выйти в прямой эфир. Кроме того, в нескольких тюрьмах Эквадора заключенные захватили в заложники более 130 охранников и работников учреждений.

10 января в центре столицы Эквадора военные стянули бронетехнику. Кроме того, по распоряжению главы государства, была усилена охрана высокопоставленных чиновников и их семей.