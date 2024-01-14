Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Удар по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), есть погибшие и раненые. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Также армия Израиля атаковала жилой дом в центре города Рафах на юге палестинского Число погибших и пострадавших в результате обеих атак уточняется.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было убито свыше 23,7 тысяч палестинцев, еще более 60 тысяч получили ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении военной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа до полной победы.

По словам Нетаньяху, Израиль не планирует оккупировать сектор Газа или вытеснять с территории анклава местное палестинское население. Премьер Израиля подчеркнул, что целью Армии обороны Израиля является полное уничтожение военной инфраструктуры движения ХАМАС.