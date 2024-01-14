Вашингтон, 14 января, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Специальный посланник президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь Джон Керри собирается покинуть свой пост, чтобы помочь главе Белого дома Джо Байдену избраться на новый срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источник, близкий к американской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Джон Керри

Согласно полученной информации, 80-летний спецпосланник намерен уйти в отставку уже зимой. Источник также рассказал, что Керри рассматривает переизбрание Байдена как самый существенный вклад в деятельность в сфере борьбы с изменением климата в США и во всём остальном мире.

Как сообщало ИА Регнум, Джон Керри представлял американского президента США на форуме в Дубае, посвящённом изменению климата, который проходил с 30 ноября по 12 декабря. Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис и её пресс-секретарь Кирстен Аллен на это мероприятие не поехали.

Керри много лет представлял штат Массачусетс в сенате Конгресса США. В 2004 году он участвовал в выборах в президенты США от Демократической партии, но проиграл Джорджу Бушу-младшему.

С февраля 2013 года по январь 2017 года Керри возглавлял Госдепартамент США. Он стал госсекретарём во время второго срока 44-го американского президента Барака Обамы.

После избрания главой Белого дома Джо Байдена Керри выдвинули на пост спецпосланника по вопросам климата. Он вступил в должность 20 января 2021 года.