Рим, 14 января, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Италия примет участие в планируемой операции Европейского союза по защите торговых судов в Красном море от нападений со стороны йеменских хуситов, заявил глава министерства обороны страны Гуидо Крозетто.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«Италия, безусловно, примет участие (в военной операции Евросоюза. — Прим. ред.), поскольку через Красное море проходят около 15% судов мировой морской торговли», — сказал глава ведомства в интервью телеканалу Rai1 13 января.

По словам Крозетто, Италия стала одной из наиболее пострадавших стран. При этом он отметил, что союзники не направляли Риму официальных приглашений по участию в операции против хуситов, поскольку правительство Италии не имеет права одобрить участие в любых военных действиях без соответствующей поддержки со стороны парламента.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Соединённые Штаты Америки и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по «множественным целям» движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена. По данным CNN, Вашингтон задействовал ракеты Tomahawk при ударах под объектам в столице Йемена, а также в городах Таиз, Саада и Ходейда. Перед этим телеканал Al Arabiya сообщил о начале американо-британской военной операции, в рамках которой союзники задействовали авиацию, военные суда и подводные лодки.