Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к Международной федерации хоккея (IIHF) с призывом как можно быстрее решить вопрос о допуске сборной Израиля до международных соревнований. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в пресс-службе НХЛ.

Santeri Viinamäki Хоккей

«НХЛ испытывает серьёзную обеспокоенность в связи с заявлением IIHF относительно права сборной Израиля участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. Мы выразили эту обеспокоенность IIHF… Мы призываем предпринять все необходимые шаги для решения как можно скорее, чтобы израильские национальные сборные не были несправедливо исключены», — говорится в распространённом заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 5 января президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение о допуске сборной России до Олимпийских игр 2026 года в Италии будет принято до конца февраля. XXV зимний Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

5 января молодёжная сборная Соединённых Штатов Америки одержала победу в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею в Швеции. Встреча завершилась со счетом 6:2. Таким образом, молодёжная команда США завоевала этот титул в шестой раз. Ранее сборной удавалось победить в турнире в 2004, 2010, 2013, 2017 и 2021 годах.