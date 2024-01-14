Афины , 14 января, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Организаторы бесплатного концерта британской группы The Tiger Lillies в Афинах отметили мероприятие на фоне недовольства жителей города из-за позиции музыкантов, поддерживающих Украину. Об этом сообщила газета Efimerida ton Syntakton (Efsyn).

(сс) dotigabrielf Концерт

Выступление должно было состояться на площади в центре района Экзархия. Концерт планировалось провести в поддержку местных жителей, протестующих против строительства метро над этой территорией.

Однако ряд живущих в районе людей призвали не дать выступить группе. Кроме того, организаторы заявили, что также существует проблема с безопасностью для зрителей и исполнителей, поскольку число желающих посетить концерт оказалось чрезмерным, и небольшая площадка не предназначена для таких собраний.

Несмотря на отмену мероприятия The Tiger Lillies решила выступить в одном из джаз-клубов Афин в течение трех дней. Группа уже давала концерт в одном из подобных заведений города Афин в прошлые выходные.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа у посольства США в Афинах прошла акция в поддержку России и против поставок оружия Украине. В ней участвовали десятки местных жителей.

Митингующие выразили возмущение из-за санкций Греции против России и потребовали от Афин снять ограничения. Они также пожаловалось на то, что рестрикции влияют на греческую туристическую отрасль.