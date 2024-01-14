Вашингтон, 14 января, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Лидеры палаты представителей и сената Конгресса США предварительно согласовали компромиссный проект инициативы о продлении финансирования работы правительства. Об этом 13 января сообщила газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Предполагается, что законопроект будет принят на следующей неделе, так как 19 января истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, а остальных отправят в вынужденный отпуск.

Финансирование работы других ведомств и программ продлено до 2 февраля. Отмечается, что лидеры Конгресса согласовали инициативу, продлевающую выделение средств части федеральных структур до 1 марта, а другим — до 8 марта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент США Джозеф Байден, американский Конгресс согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом предполагаемый шатдаун. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне 1,59 трлн долларов, из них 886 млрд выделены на оборону.

Байден 23 декабря подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начался 1 октября. В бюджет также заложена помощь ВСУ в размере 800 млн долларов, в том числе 300 млн — в рамках «инициативы содействия безопасности».