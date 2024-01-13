Баку, 14 января, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Азербайджанские власти не признают независимость Тайваня от Китайской Народной Республики (КНР) и осуждают прошедшие на острове выборы, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В Баку отметили, что поддерживают политику одного Китая. Кроме того, в обращении сказано, что Азербайджан выступает против вмешательства во внутренние дела КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова и членов парламента. Победу одержал лидер правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ.

По данным ЦИК Тайваня, за политика проголосовали 40,05% избирателей. При этом его партия лишилась большинства в парламенте. ДПП получила 51 депутатский мандат. Ранее она имела 62 места в законодательном органе.

Представители оппозиционной партии Гоминьдан, которые выступают за диалог с материковым Китаем, займут 52 места. Ещё мандаты достались центристской Тайваньской народной партии.

Лай Циндэ на митинге своих сторонников заявил, что Тайвань заинтересован в диалоге с материковым Китаем в случае соблюдения паритета. Вместе с тем он призвал Пекин признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.