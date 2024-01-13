Донецк, 14 января, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Украинские военные минируют дороги на кременском участке фронта (ДНР) с применением беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), заявил журналистам российский боец из отряда спецназа «Ахмат», выполняющий боевые задачи на указанном направлении.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

Он уточнил, что ВСУ устанавливают снаряд или мину на дрон, который, подлетая, к дороге, сбрасывает на неё взрывное устройство, а после покидает это место. Боец «Ахмата» рассказал, что для таких целей украинские войска задействуют сельскохозяйственные беспилотники, модернизированные под боевые потребности и получившие название «Баба Яга».

По словам, российского бойца, ВСУ занимаются минированием, чтобы мешать ротации подразделений Вооружённых сил России на позициях на кременском участке. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ обезвреживают украинские взрывные устройства на этой дороге ежедневно.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа военнослужащий одного из инженерно-саперных подразделений ВС РФ с позывным Разум рассказал, что в ЛНР украинские войска дистанционно применяют самозакапывающиеся мины иностранного производства. Он добавил, что эти устройства срабатывают на определённые радиоволны.

27 декабря военный эксперт Андрей Марочко написал, что юго-западнее села Синьковка на купянском направлении сапёры ВСУ подорвались на своей мине. Взрыв прогремел, когда украинские военные проводили инженерные работы. В результате детонации один боец ВСУ погиб на месте, а ещё двое получили ранения.