Копенгаген, 13 января, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Нападение на лидера радикального движения Pegida («Патриотические европейцы против исламизации Запада») Эдвина Вагенсвельда, пытавшегося сжечь Коран, совершила толпа возмущённых мусульман в Нидерландах. Об этом 13 января сообщает агентство BN DeStem.

Согласованную властями акцию с демонстративным сожжением священной книги мусульман Вагенсвельд запланировал провести в городе Арнем на востоке страны. Но об акции узнали мусульмане и заблаговременно собрались на площади Янсплейн.

Вагенсвельд попытался провести акцию и даже успел поместить Коран в специальную урну, но мусульмане прорвали полицейский кордон и напали на лидера Pegida. Полицейские попытались сдержать толпу, применяя резиновые дубинки, но безрезультатно.

В итоге акцию довести до конца не удалось, в результате беспорядков пострадали несколько человек, в том числе Вагенсвельд, троих человек арестовали.

Мэр Арнема Ахмед Маркуш комментируя ситуацию заявил, что понимает эмоции, которые вызвало сожжение священной книги, но, тем не менее, считает, что насилие недопустимо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Дании в начале декабря 2023 года парламент принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, в том числе Корана. Законом предусмотрена в том числе уголовная ответственность за сожжение и ненадлежащее обращение с Кораном и другими имеющими важное значение для религиозных общин книгами.

Закон был принят после того, как в Дании прошла серия акций, на которых сжигали Коран. Участники правоэкстремистской группы «Датские патриоты» 22 июля сделали это возле посольства Ирака в Копенгагене. 25 июля члены этой же организации сжигали священную для мусульман книгу дважды: возле посольств Турции и Египта.