Лондон, 13 января, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Запад не обратил внимания на удары Воздушно-космических сил России по стратегическим объектам на Украине из-за того, что США и Британия начали военную операцию в Йемене, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём YouTube-блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он посоветовал Киеву начать беспокоиться в связи с такой реакцией западных стран. Меркурис считает, что Украине не стоит рассчитывать на победу в конфликте, если она не сможет постоянно привлекать внимание к себе со стороны Запада.

Эксперт также выразил мнение, что боевые действия на Ближнем Востоке станут единственной заботой США, и американские власти очень быстро забудут про украинских союзников и их потребности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 января США и Британия ударили крылатыми ракетами Tomahawk по объектам движения «Ансар-Ала» (хуситы) в Йемене. Они объяснили свои действия защитой кораблей, которые подвергаются атакам в Красном море со стороны йеменских мятежников.

МИД России решительно осудил удар по Йемену. Министерство назвало действия США и Британии примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что масштабные военные действия в районе Красного моря могут привести к дестабилизации во всём ближневосточном регионе. Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что США, нанеся удары по целям в Йемене, не намерены останавливаться на достигнутом.

Он отметил, что американские власти уже заявили, что оставляют за собой право возобновить боевые действия в случае выявления новых угроз. Небензя добавил, что США не станут считаться с международным правом.