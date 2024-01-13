Вашингтон, 13 января, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, и Пентагон до сих пор не владеет информацией о дате его выписки, заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее у главы министерства диагностировали рак простаты и провели ему операцию. Его положили на лечение в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Райдер отметил, что медики оценивают состояние здоровья Остина как хорошее. По словам пресс-секретаря, министр продолжает следить за работой Пентагона и поддерживает контакты со старшими должностными лицами ведомства.

Он пообещал, что минобороны продолжит ежедневно информировать о ситуации с Остином.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Пентагон объявил, что главу ведомства перевели из отделения интенсивной терапии. При этом в минобороны уточнили, что Остин по-прежнему испытывает недомогание.

Ранее газета Politico написала, что Пентагон несколько дней скрывал от Белого дома сведения о госпитализации Остина, а Конгресс США получил уведомление от Пентагона примерно за 15 минут до публичного заявления. Новость о том, что министр попал в больницу, вызвала шок у американских властей.

Член палаты представителей Соединённых Штатов Крис Делузио первым среди демократов призвал Остина добровольно покинуть свой пост на фоне указанного скандала. 9 января в Пентагоне объяснили, что не смогли своевременного проинформировать о госпитализации Остина ввиду характера его заболевания. В ведомстве назвали болезнь министра глубоко личным вопросом.