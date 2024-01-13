Москва, 13 января, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало убедительную победу над нижегородским «Торпедо» в заключительной встрече игрового дня Континентальной хоккейной лиги. Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся 13 января на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

Бело-голубые оказались сильнее, встреча завершилась со счётом 6:1. Это стало пятой подряд победой «Динамо».

Счёт уже на 58-й секунде открыл Игорь Чернышов. Затем на четвёртой минуте отличились Дмитрий Рашевский и Седрик Пакетт — 3:0.

Автором единственной заброшенной шайбы «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов.

В итоге московское «Динамо», набрав 72 очка в 51 матче, обошло ярославский «Локомотив» (70), который имеет две игры в запасе, и стало лидером турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В следующей игре московский клуб 18 января примет нижнекамский «Нефтехимик».

У «Торпедо» 61 очко. Нижегородский клуб находится на пятой строчке.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января московское «Динамо» одержало победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Динамо» нападающий Никита Гусев оформил дубль и отдал три результативные передачи. Также отличились защитник Бреннан Менелл, форварды Седрик Пакетт, Джордан Уил, Егор Петухов и Игорь Чернышов. У «Куньлуня» отличился нападающий Брэндон Макмиллан.

7 января «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком». Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

11 января «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:2. В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Эрик О’Делл. У «Спартака» точными бросками отметились форварды Павел Порядин и Николай Голдобин.