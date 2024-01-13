Белгород, 13 января, 2024, 21:17 — ИА Регнум. В Белгородской области при атаке Вооружённых сил Украины с помощью дронов пострадали два человека. Об этом 13 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ещё один человек обратился за медицинской помощью после атаки беспилотников на село Мокрая Орловка.

«У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности», ― уточнил глава области в Telegram-канале.

Он находится под наблюдением медиков в городской больнице № 2 Белгорода. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести, ему оказывают всю необходимую помощь.

О ещё одном пострадавшем стало известно сразу после удара украинской армии с помощью дронов-камикадзе по селу Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

«Есть один пострадавший мирный житель ― водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу», ― рассказал Гладков.

Также повреждения получили три автомобиля, один из которых сгорел.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января российские силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолётного типа. Безуспешную попытку нанести удар по российской территории с помощью беспилотника ВСУ осуществили в 14:50 мск.

9 января средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью ещё один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», выпущенный ВСУ. Атаку удалось отразить примерно в 19:30 мск.