Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Специалисты не выявили превышений гигиенических нормативов в отобранных пробах атмосферного воздуха в результате пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщили 13 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

ТАСС/ANATOLY MALTSEV

«В отобранных пробах превышений гигиенических нормативов для атмосферного воздуха территорий городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения не обнаружено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали. Отбор проб атмосферного воздуха продолжат.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности. По данным МЧС, сведения о пострадавших и погибших не поступали. Предварительно, всех сотрудников склада эвакуировали.

Площадь обрушения на сгоревшем складе составила 50 тыс. кв. м. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Спасателям удалось предотвратить возгорание парковки и электроподстанции, находящихся вблизи от складов.

Вечером 13 января в МЧС сообщили, что возгорание тушат по второму номеру сложности. Площадь горения в завалах составила 4 тыс. кв. м.

По словам одного из работников Wildberries, пожар начался в отделе бытовой химии.