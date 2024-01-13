Москва, 13 января, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Восточный вестибюль станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена открыли для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале.

Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

«Восточный вестибюль станции «Пролетарская» (выходы №1-3) открыт для входа и выхода», — отметили в столичном Дептрансе.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве закрывали восточный вестибюль станции метро «Пролетарская» (выходы 1–3). По данным источника «Известий», произошло короткое замыкание светильника в переходе.