Киев, 13 января, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

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«В Херсоне раздаются взрывы», — заявил он.

Он уточнил, что взрывы прогремели в Днепровском районе города.

В Минобороны России не сообщали о каких-либо ударах по военным объектам в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Как передавало ИА Регнум, 13 января на Украине сообщали о взрывах в городе Чернигове. Также украинские СМИ писали о взрывах в городе Кропивницкий в Кировоградской области. Помимо этого, писали, что в Киеве прогремели взрывы.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось, что сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, Одесской и Николаевской областях.

Назначенный Киевом глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что в селе Ольховатка в Харьковской области два предприятия и склады получили повреждения.