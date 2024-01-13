Вашингтон, 13 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Мировой бренд, компания PepsiCo запретила упоминать ВСУ, боевые действия и поддержку Украины в рекламе своих продуктов. Об этом стало известно 13 января.

Mike Mozart

«Никаких упоминаний о боевых действиях, агрессии, военнослужащих, ВСУ, никакой поддержки Украины и армии. Никаких негативных коннотаций, создающих ощущение «небезопасности», — говорится в тексте рассылки PepsiCo, которую процитировала ведущая учёт продолжающих работу в России компаний украинская организация B4Ukraine.

Корпорации PepsiCo и Mars оказались в списке «спонсоров войны» Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК). В ведомстве обвинили их в «выборе не той стороны» в украинском конфликте.

До этого в чёрном списке Украины уже оказались банковская группа Raiffeisen Bank, компания Procter&Gamble, французские сети магазинов Leroy Merlin и Auchan, табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco и другие известные предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года в Mars заявили, что компания приостановит «рекламную активность» в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций, не останавливая при этом производство. В сентябре того же года в PepsiCo заявили, что компания полностью прекратила производить в России напитки Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Соответствующее решение приняли с началом специальной военной операции России на Украине. В январе 2024 года НАПК внесло в список «спонсоров войны» сеть ресторанов быстрого питания Subway.

В список «спонсоров» попадают компании, продолжившие работать на российском рынке после февраля 2022 года. В ведомстве пояснили, что целью этого списка является добиться ухода международного бизнеса из России.