Москва, 13 января, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В Москве закрыли восточный вестибюль станции метро «Пролетарская». Об этом 13 января сообщили в столичном департаменте транспорта.

Mikhail Shcherbakov

«Восточный вестибюль станции «Пролетарская» (выходы 1–3) закрыт для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что западный вестибюль станции с выходами 4–9 продолжает работать.

По информации источника «Известий», предварительно, произошло короткое замыкание светильника в переходе. Оперативные службы уже прибыли на место.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября восточный вестибюль станции «Новогиреево» (Калининская линия метро) в Москве временно закрыли из-за подозрительного пакета. О нём полицейским сообщили очевидцы. Полиция потребовала на время осмотра закрыть вестибюль.

В результате выяснилось, что пакет безопасен для окружающих. При осмотре в нём нашли пустые банки и грязные вещи.