* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Абу-Даби, 13 января, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов наказал шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, за политические шутки на концертах, сообщила 13 января в Telegram-канале главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Кадр из видео

Шоумена оштрафовали на 2,4 млн рублей, а Данилко закрыли въезд в ОАЭ за антироссийские высказывания. Сотрудники департамента посмотрели запись концерта Галкина, где он дурно высказывался о россиянах, а также дополнил украинскую кричалку, пришедшую из зала от зрителей.

По мнению Ахмедовой, Галкин предпочёл штраф, так как отказ от политических шуток приведёт к потере оставшегося зрительского интереса.

Как сообщало ИА Регнум, покинувшие Россию известные шоумены, актёры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем. Их возможности для зарубежного заработка после начала спецоперации на Украине сильно сократились. Так, в конце декабря в Дубае должна была выступить Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), но концерт отменили из-за 70% непроданных билетов.

В декабре 2023 года Галкин признался, что в Европе приходилось просить деньги у прохожих. Во время выступления в Женеве он рассказал, что просил милостыню около супермаркета, потому что с банковскими картами возникли проблемы.

Концерты шоумена несколько раз отменяли. Так, запланированный на 15 сентября 2023 года в Таллине концерт Галкина отменили. Позднее стало известно, что концерты в Казахстане, запланированные на 8 и 9 октября 2023 года, также не состоялись. На прошлогодний концерт юмориста в Париже пришли несколько десятков человек.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Галкин начал публично критиковать Россию. Он вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал из России в Израиль. После обострения палестино-израильского конфликта они перебрались на Кипр.