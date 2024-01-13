Москва, 13 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам фестиваля бардовской песни «Покровский собор». Текст послания опубликовали на сайте на сайте Кремля.

Проект достойно продолжил замечательные традиции музыкально-поэтического жанра, отметил глава государства.

«Искренние, идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место, никого не оставляют равнодушным», — подчеркнул Путин в обращении.

Он добавил, что фестиваль, объединивший большое количество участников из многих регионов России, подтвердил, что жанр востребован.

Президент выразил уверенность в том, что «Покровский собор» станет настоящим праздником дружбы и творческого общения и подарит возможность художественным коллективам и талантливым исполнителям продемонстрировать исполнительское мастерство.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 декабря предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и старте конкурса «Интервидение». Глава государства выразил уверенность, что это состязание будет интересно, познавательно и полезно для стран СНГ.

17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила создать ежегодный музыкальный конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидению».

В свою очередь, гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что на конкурсе все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Отмечалось, что Россия также рассчитывает на активное участие стран БРИКС.