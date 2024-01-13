Мелитополь, 13 января, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Украинские власти заняты разработкой сценариев для крупной антироссийской провокации с целью возвращения западной поддержки. Об этом 13 января заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации от ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, рассматривают два варианта, и оба они связаны с ракетными обстрелами и гибелью людей.

«Первый — обстрел одного из городов подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия», — заявил Рогов «РИА Новости».

Предыдущие два сценария

Ранее, в ноябре 2023 года, Рогов уже озвучивал два варианта сценария, но на тот момент для разрешения украинского конфликта. Тогда он озвучил так называемые вьетнамский и корейский сценарий, согласно которым предполагается решить кризис либо заморозкой конфликта, что не устраивает российскую сторону, либо полным освобождением Украины от интервенции западных стран.

«Корейский сценарий нас не устраивает, нам нужен вьетнамский сценарий», — заявил Рогов.

В частности, корейский вариант предполагает заморозку конфликта с разделом территорий, что влечёт отказ от определённых регионов Киевом, поэтому его не устроит, но является необходимым для завершения боевых действий и восстановления инфраструктуры.

В Госдуме такую инициативу назвали ловушкой. Как заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции от крымского региона Михаил Шеремет, США могут использовать заморозку кризиса для превращения его в «фугас замедленного действия», способный взорваться в любой момент.

Вьетнамский вариант предполагает проведение переговоров с целью прекращения вооружённой фазы противостояния и полное освобождение государства от всех влияний извне, как было в 60-х годах прошлого века, когда США провели неудачную операцию по уничтожению объектов на территории Северного Вьетнама, в результате которой были вынуждены вывести из противостоящего Северному Южного Вьетнама 210 тыс. солдат и офицеров, оставив практически всё тяжёлое вооружение.

Предыдущие провокации

В октябре 2023 года военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил о подготовке украинскими властями информационной провокации с целью дискредитации России. По его данным, 23 октября украинский танк целенаправленно обстрелял три жилых дома на улице Оливино в Купянске. Марочко предположил, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) будет использовать кадры инцидента для очернения российских военных и руководства России.

Позднее, в декабре, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим намерен осуществить провокацию с использованием отравляющих веществ. Она уточнила, что в подготовке провокации активно участвует СБУ. Служба привлекла к сотрудничеству украинскую фирму, специализирующуюся на импорте химических компонентов и прекурсоров.