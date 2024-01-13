Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. По предварительным оценкам, ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге может превысить 10 млрд рублей. Об этом заявили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Александр Гальперин/РИА Новости

«Речь идёт о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться», ― сообщил в беседе с «Интерфаксом» представитель союза.

В союзе добавили, что пока сложно давать оценку имущественного ущерба.

При этом, по мнению ряда экспертов страховых компаний по огневым рискам, по совокупности задействованных рисков сумма ущерба может составить до 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

По словам одного из работников, возгорание началось в отделе бытовой химии.

По одной из версий, возгорание началось из-за неисправной проводки. По данным оперативных служб, на момент начала пожара сигнализация в здании не работала.

Один из сотрудников Wildberries рассказал, что на складе регулярно срабатывала пожарная сирена. В итоге на неё перестали обращать внимание. Сигнализация сработала и нынешним утром. Должным образом на неё не отреагировали. Сотрудники склада уехали, а через полчаса узнали, что горит уже целый блок.

Из-за пожара южные районы Петербурга заволокло густым дымом, который было видно даже из удаленных от Шушар городских округов. В окна жителей соседних домов летел густой пепел. Сотрудники Роспотребнадзора выезжали на место происшествия для отбора и последующего анализа проб воздуха.

На момент начала возгорания, по разным оценкам, в здании находилось от 1000 до 1800 человек: вероятно, оно произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников. По данным МЧС, сведения о пострадавших и погибших не поступали, предварительно, все сотрудники склада смогли успешно эвакуироваться.

Площадь обрушения на сгоревшем складе составила 50 тыс. кв. м. Пожар ликвидировали на площади 70 тыс. кв. м. Огнеборцам удалось предотвратить возгорание парковки и электроподстанции, находящихся вблизи от складов.

Источник в МЧС заявил, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, помещение ввели в эксплуатацию без разрешения.