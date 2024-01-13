На Кубани перекрыли участок дороги из-за неустановленного устройства
На Кубани перекрыли трассу из-за фрагментов неустановленного устройства
Павловский район, Краснодарский край, 13 января, 2024, 18:24 — ИА Регнум. На участке дороги между станицами Павловской и Атаманской в Павловском районе Краснодарского края нашли неустановленное устройство. Сейчас часть трассы перекрыли для транспорта. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
«Сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградской и Павловской», — говорится в сообщении.
Разрушений и пострадавших нет, угрозы для местных жителей также нет.
Глава Павловского района Роман Парахин призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Из-за введения ограничения на передвижение по трассе водителей попросили выбирать объездные пути.