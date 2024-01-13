Тайбэй, 13 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента, сообщило 13 января Центральное информационное агентство острова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общее число законодателей Демократической прогрессивной партии (ДПП) сократилось более чем на 10 человек, и она утратила свои позиции в Национальном собрании», — говорится в материале.

В новом составе парламента количество мест ДПП сократилось с 62 до 51. Представители выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан займут ещё 52 места. Помимо этого, восемь кресел получила центристская Тайваньская народная партия.

В Законодательный юань, парламент Тайваня, входит 113 депутатов, которых избирают на четырёхлетний срок.

Выборы главы администрации и депутатов парламента Тайваня состоялись 13 января. За пост главы администрации Тайваня боролись кандидат от правящей партии Лай Циндэ, кандидат от Гоминьдана Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ от Тайваньской народной партии. Победу одержал Лай Циндэ, набрав 40,1% голосов.

Лай Циндэ после победы заявил, что Тайвань заинтересован в диалоге с материковым Китаем, при котором будет выдерживаться паритет.

В МИД России 13 января заявили, что позиция страны по Тайваню не изменилась. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Москва считает остров неотъемлемой частью Китая. Дипломат добавила, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая.