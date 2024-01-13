Вена, 13 января, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) намерена добиваться наложения вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения антироссийских санкций. Об этом в ходе выступления на партийном мероприятии в федеральной земле Штирия 13 января заявил председатель политсилы Герберт Кикль.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он пояснил, что такие действия направлены на защиту собственного народа и отстаивание интересов Австрии. Действовать партия намерена совместно с другими правоконсервативными партиями Европы, добавил Кикль.

«В данном случае это означает «нет», а технический термин для этого на европейском уровне ― вето. Вето против этой миллиардной бессмыслицы с финансированием Украины и вступлением [Киева] в ЕС, вето против антироссийских санкций, вето против перераспределения беженцев», ― отметил лидер АПС.

Как сообщало ИА Регнум, газета Politico 9 января написала, что Будапешт может снять вето на выделение Брюсселем помощи Киеву, если голосование по вопросу финансирования будет проходить ежегодно. Журналисты издания отметили, что это может дать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность каждый год блокировать выделение ЕС денег Киеву или получать от Брюсселя уступки за отказ от вето.

Источники газеты Financial Times заявили, что Европейская комиссия для согласования рассчитанного на четыре года пакета финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро готова пойти на некоторые уступки Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 января вновь заявил, что у Киева нет запасного плана на случай прекращения финансирования от ЕС.

Что касается вступления Украины в ЕС, то переговоры по этому вопросу, решение о которых лидеры стран организации приняли ещё в декабре 2023 года, пока не начали. Представитель Европейской комиссии Ана Пизонеро заявила, что ЕК до сих пор рассматривает, когда запустить процесс.