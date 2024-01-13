Москва, 13 января, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Американским властям ничего не стоило вытащить находившегося в заключении на Украине журналиста и блогера из США Гонсало Лиру, однако они этого не сделали. Об этом 13 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Кадр из видео Гонсало Лира

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон напрямую контактирует с Киевом по всем вопросам, спонсирует киевский режим и ставит ему условия по всем направлениям

«И они не просто имели возможность, для них ничего не стоило вытащить этого человека, который является плоть от плоти американским гражданином и журналистом. И они этого не сделали», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января американский телеведущий Такер Карлсон рассказал, что гражданин Чили и США журналист Гонсало Лира (полное имя Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес), критиковавший правительство главы киевского режима Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена, погиб в украинской тюрьме. По словам Карлсона, отец Лиры ещё несколько недель назад в разговоре с ним опасался, что его сына могут убить в тюрьме на Украине.

Госдепартамент США 13 января подтвердил сообщения о гибели Лиры в украинской тюрьме. В департаменте не стали предоставлять дополнительную информацию о смерти журналиста и блогера.

Позднее в этот же день сын экс-президента США Дональд Трамп — младший обвинил Зеленского в убийстве Лиры. По его словам, можно было бы подождать возмущения американских СМИ по этому поводу, однако он уверен, что такой реакции не последует.

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Teslаи миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть Гонсало Лиры в украинской тюрьме.