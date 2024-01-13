Челябинск, 13 января, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинской области троих мигрантов лишили гражданства России. Их осудили за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что иностранцев проверили в рамках операции «Нелегальный мигрант». После чего приняли решение лишить их гражданства.

Всех троих ранее осудили по статьям 228 УК РФ и 229 УК РФ за незаконное приобретение, хранение и прочие действия с наркотическими средствами.

Теперь, по новому закону, обвиняемые должны будут покинуть Россию. В противном случае их принудительно депортируют.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября вступил в силу федеральный закон, согласно которому в России могут лишить гражданства совершивших отдельные преступления, а также лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В настоящее время сотрудники министерства занимаются выявлением таких граждан.

В конце прошлого года в России вынесли первые решения о прекращении гражданства за преступления. Паспорта аннулировали осуждённым в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях.

Такая мера предусмотрена новым законом, вступившим в силу в конце октября этого года. По нему утратить гражданство могут лица, совершившие отдельные преступления или представляющие угрозу национальной безопасности.

В апреле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2022 году в пять раз повысилось число уголовных дел против мигрантов по тяжким и особо тяжким преступлениям. В мае он заявил, что получившие гражданство России иностранцы должны в полной мере выполнять все гражданские обязанности, в том числе нести военную службу.

В середине декабря Следственный комитет предложил расширить перечень тяжких преступлений, наказанием за совершение которых становится лишение приобретённого гражданства. В ведомстве отметили, что не все указанные в Уголовном кодексе нарушения подпадают под новую норму.