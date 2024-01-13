Москва, 13 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Российские военные утром 13 января в ходе спецоперации нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом на ежедневном брифинге рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Никольский/РИА Новости

Удар по украинским объектам ВС России нанесли высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования. При этом они использовали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники.

Российские военные атаковали заводы, производящие снаряды калибра 155, 152 и 125 мм, пороха, а также беспилотники.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Чернигове на севере Украины и в Кировограде. Также взрывы прогремели в Сумской области и в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что российские военные применили «Кинжалы». По его данным, удары нанесли также по Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Хмельницкой областям.

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении двух предприятий и складов в Харьковской области: взрывы прогремели в Купянском районе в селе Ольховатка. Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей областного центра спуститься в укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко в ночь на 13 января сообщил о взрывах в окрестностях города. Все эти сообщения появились на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории Украины.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» применяется для нанесения ударов по стационарным объектам и по надводным кораблям.