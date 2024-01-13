Москва, 13 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил ряд промышленных предприятий Свердловской области, на которых проинспектировал выполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В поездке его сопровождали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Первой точкой рабочей поездки стал Уральский завод транспортного машиностроения. Здесь Мантурову показали процесс производства межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок.

Также вице-премьер осмотрел двух- и трёхсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые в дальнейшем отправятся в Санкт-Петербург.

На Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова, который специализируется на разработке и производстве оптико-электронных систем различного назначения, Мантуров принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства.

Вице-премьер отметил, что гособоронзаказ на предприятиях выполняют по графику, что позволяет полностью обеспечивать потребности российских военных в зоне специальной военной операции.

В заключение рабочей поездки Мантуров посетил Уральский завод гражданской авиации ― крупнейший авиационный завод Уральского региона, являющийся главным резидентом второй очереди ОЭЗ «Титановая долина».

Главе Минпромторга представили самолёт УТС-800, приступивший к лётным испытаниям в 2023 году, и ЛМС-901 «Байкал», проходящий в данный момент сертификационные испытания.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году увеличили в 10–12 раз. По его словам, объём гособоронзаказа в 2023 году также вырос — в два раза в сравнении с 2022 годом.

Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в концерн «Ростех») Юрий Слюсарь заявил о двукратном увеличении государственного оборонного заказа на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году.

По его словам, корпорация выполнила госзаказ, поставив в срок, что предусматривалось контрактами и планами-графиками. При этом некоторые заводы поставляли продукцию с опережением.