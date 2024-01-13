Москва, 13 января, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Новый атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в первые дни января побывал в казачьих подразделениях на передовой и вручил казакам-добровольцам батальона «Терек» государственные награды, сообщил 13 января военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Российское казачество»

Атаман побывал в казачьих подразделениях на артёмовском направлении. Он ознакомился с ситуацией на фронте и вручил награды особо отличившимся бойцам.

«Больше шести тысяч казаков, 21 казачье подразделение. Казаки выполняют поставленные боевые задачи от Луганска до Кинбурнской косы», — рассказал Кузнецов.

На передовой атаман наградил особо отличившихся в боях казаков и командиров. Он вручил медали «Казачья доблесть» за проявленные мужество, героизм и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

Награждение происходило в канун Рождества. После церемонии священник батальона «Терек» отец Алексей провёл для казаков-добровольцев рождественскую службу. По словам священника, «Терек» — это одна большая семья, которая соединила людей на службу Отечеству.

Помимо этого, Кузнецов вручил казачьим подразделениям гуманитарную помощь, в которую вошли автомобильная техника, специальное снаряжение и оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин освободил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуду от должности атамана Всероссийского казачьего общества и назначил на этот пост Виталия Кузнецова.

Глава государства в приветствии участникам IV Всероссийского слёта казачьей молодёжи отмечал самоотверженность молодых казаков, находящихся зоне спецоперации. По словам президента, казачество сохраняет духовно-нравственные, патриотические традиции.

Известно, что на базе войсковых казачьих обществ создали добровольческие казачьи отряды «Таврида», «Терек», «Ермак», «Тигр», «Дон».