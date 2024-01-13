Москва, 13 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе, обвинившему его в лукавстве и заигрывании с фанатами. Как 13 января заявил Тихонов, его такое не задевает и он на такое не реагирует.

РИА Новости

«Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил, поэтому посоветую ему, чтобы соблюдал субординацию. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» это досягаемо. Я выигрывал восемь раз, а сколько Артём со «Спартаком»?» — заявил Тихонов в комментарии Sport24.

О том, что у него есть сомнения в словах Тихонова о выборе чемпионства со «Спартаком» в угоду чемпионату мира, Дзюба заявил в одном из шоу на YouTube. Сам нынешний нападающий «Локомотива» выступал за «красно-белых» с 2006 по 2015 год и являлся воспитанником команды. Тихонов играл за столичный клуб с 1992 по 2000 год, в 2011-м провёл прощальный матч. В составе москвичей восемь раз становился чемпионом России.

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба и ранее становился фигурантом новостных сводок благодаря колким высказываниям. Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о конфликте Дзюбы с тренером Унаи Эмери в 2012 году. Тогда тренер часто отмечал, что десятый номер, под которым выступал Дзюба, многое значит, потому что его носили игравшие ранее в команде «важные люди», и такое отношение задевало форварда. И тогда он назвал Эмери «тренеришкой», что впоследствии привело к скандалу.