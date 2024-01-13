Челябинск, 13 января, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Известный как «добрый военком» из мема Николай Захаров станет вице-премьером Забайкалья. Его назначат на эту должность 15 января 2024 года, подтвердила ТАСС пресс-секретарь губернатора края.

(сс) Вячеслав Никулин

«Его назначают на должность вице-премьера. Он будет курировать сферу ГО и ЧС», — заявила пресс-секретарь губернатора Ирина Парфенова.

Он займёт пост заместителя председателя правительства Забайкальского края по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. На оперативном совещании 15 января его представят коллегам.

Фотография с улыбающимся Захаровым появилась и стала мемом в 2009–2011 годах. Улыбающийся мужчина в военной форме, сидящий за столом, стал олицетворять шутки про армию и призывников.

Николай Захаров родился 10 декабря 1965 года в Курганской области. В 1983 году его призвали на срочную службу. После учебной части служил в Приморье командиром танка Т-62. По окончании службы в армии поступил в Челябинское высшее танковое командное училище. Его награждали орденами Мужества и «За военные заслуги».

В 2007–2009 годах был заместителем военного комиссара Пензенской области. В 2009 году стал военкомом Челябинской области. С 2016 по 2018 год — начальник управления боевой подготовки Центрального военного округа. В 2021 году Захаров стал первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, дислоцированной в Чите.