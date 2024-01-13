Москва, 13 января, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Западные страны начали наносить удары по хуситам не для того, чтобы помочь Саудовской Аравии, а чтобы попытаться спасти свои деньги, которые они теряют из-за разрушения транзита через Суэцкий канал. Такое мнение 13 января высказал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на Форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Москве.

Hani Al-Ansi/Global Look Press

«Удары по хуситам… — это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги… англосаксонский мир на том, что рушится транзит через Суэцкий канал. Они спасают свой карман», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Слуцкого, из-за конфликта в регионе в скором времени идущий через Суэкий канал пойдёт по другому маршруту. Он добавил, что Россия занимается созданием транспортного коридора Север-Юг, который будет новой логистической инфраструктурой для Евразии.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. Они назвали этот шаг ответом на нападения на коммерческие суда в Красном море. Позднее в этот же день Пентагон подтвердил нанесение ударов по объектам хуситов на йеменской территории.

Президент США Джо Байден 13 января назвал соответствующими международному праву и Уставу ООН удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене. По его утверждению, удары наносили якобы, чтобы снизить риск эскалации и избежать жертв среди мирного населения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января заявил, что Кремль осуждает удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, так как они нелегитимны с точки зрения международного права.

Позднее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что США ударами по Йемену нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН по Красному морю.