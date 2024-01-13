Москва, 13 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. При ловле «зайцев» на транспорте в Перми в 2023 году поймали восьмерых человек из федерального розыска. Об этом стало известно 13 января.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Если безбилетник отказывался предоставить данные для составления акта о безбилетном проезде, вызывались сотрудники Росгвардии. Если в ходе проверки устанавливалось, что пассажир находился в федеральном розыске, это давало основания для задержания», — говорится в сообщении мэрии.

В общем, в течение года контролёры провели 175 тыс. проверок билетов у пассажиров городского транспорта. Лицо объявляется в федеральный розыск, когда возможности для его поиска на местном уровне исчерпаны.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января МВД объявило в розыск известного блогера Александра Шпака. По неофициальной информации, речь идёт о дискредитации ВС России. Однако в 2022 году Шпак уехал в Турцию, откуда начал критиковать специальную военную операцию и политику России.

6 октября 2023 года Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в пяти административных правонарушениях по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). По каждому из пунктов ему выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.