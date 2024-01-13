Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Зенит» Данил Круговой перейдёт в ЦСКА. Об этом сообщил telegram-канал «Мутко против».

Армейский клуб практически договорился о пятилетнем контракте с защитником «сине-бело-голубых». Сторонам осталось уладить лишь некоторые формальности.

Кроме армейцев переговоры с игроком ведёт и столичное «Динамо», но переход в стан ЦСКА сейчас для Кругового является приоритетным вариантом.

Позже стало известно, что о полноценном трансфере речи не идет. Планируется, что футболист перейдёт из «Зенита» в ЦСКА как свободный агент этим летом.

Данил Круговой является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне за команду под руководством Сергея Семака он сыграл 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Его контракт с питерским клубом действует до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января о переходе полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Ильзата Ахметова в Зенит объявила пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне РПЛ Ахметов провёл 15 матчей, в которых отметился двумя голами. Контракт 26-летнего россиянина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.