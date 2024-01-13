Киев, 13 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Гражданин Молдавии пытался незаконно переправить через границу украинца, который не хотел служить в армии. Его противоправные действия пресекли украинские пограничники. Об этом 13 января сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, очередного нарушителя, пытавшегося добраться до Молдавии, пограничники поймали на реке Днестр вечером 11 января недалеко от города Могилёв-Подольский.

В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники с помощью тепловизора заметили надувную лодку с мужчинами. Их перехватили посреди реки. Задержанные ― 46-летний молдаванин и украинец Павел В., проживающий в Виннице.

Свои услуги гражданин Молдавии оценил в 3 тысячи долларов.

Консульство Молдавии уже уведомили о задержании гражданина республики. Ему готовятся предъявить обвинение за незаконную переправку лиц через госграницу в корыстных целях. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правонарушителю грозит наказание от семи до десяти лет лишения свободы. При этом украинцу грозит штраф в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен.

В правоохранительных органах подчеркнули, что это не первый подобный случай.

Как сообщало ИА Регнум, военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. Затем они неоднократно продлевались. Многие украинцы покинули страну, чтобы избежать мобилизации. По данным «Би-Би-си», в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года около 20 тыс. украинцев нелегально пересекали границу не только пешком, но и вплавь.

3 января сотрудники пограничной службы Украины открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией. Всего задержали 12 мужчин. Также задержали и предполагаемого организатора незаконного пересечения границы. По данным пограничников, стоимость «услуги» составляла 12 тыс. гривен (около 28 тыс. рублей) с человека. Дело передано в суд.

По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, на Украине возбуждено около 9 тысяч уголовных дел по признакам уклонения от призыва по мобилизации, 2,6 тысячи таких дел уже переданы в суд. Согласно украинскому законодательству, уклонистам грозит до пяти лет лишения свободы.