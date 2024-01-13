Саратов, 13 января, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Суд в Саратове арестовал бывших саратовских чиновников, обвиняемых по делу о махинациях с госконтрактами на сумму около 80 млн рублей, сообщили 13 января в региональном Следственном комитете.

СУ СК России по Саратовской области

«Бывшему председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, директору государственного казенного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в ведомстве.

Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2021–2022 годах экс-председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, желая ускорить процесс заключения госконтрактов, дал указание директору государственного казённого учреждения заключить 20 госконтрактов с организацией, которую затем реорганизовали, без проведения конкурсных процедур. Директор заключил контракты. Ущерб бюджету оценили в 80 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря 2023 года в Московской области по подозрению в коррупции задержали 11 человек, в том числе трёх чиновников. Одним из задержанных оказался консультант отдела при министерстве соцразвития области, а вторым — консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья.

По версии следствия, взятки от подмосковных предпринимателей подозреваемые получали за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения установленных проверочных мероприятий. Это происходило в период с 2019 по 2023 год.