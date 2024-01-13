Вашингтон, 13 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Применение украинской армией поставленных США кассетных боеприпасов в зоне боевых действий снизилось. Об этом 13 января сообщила американская газета New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Даже партия кассетных боеприпасов из США… частично утратила свою эффективность на поле боя», — отмечается в материале.

Как рассказал изданию один из командующих взводом украинских войск, вначале ВСУ использовали такие снаряды, чтобы бить по крупным российскими группировкам, но теперь ВС России ведут атаки более мелкими подразделениями. Также они углубили траншеи, и это тоже усложнило нанесение ударов по российским позициям.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что ВСУ сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями. По его словам, это произошло из-за дефицита боеприпасов.

Экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес 8 января заявил, что у украинской армии заканчиваются снаряды. Военный уточнил, что если эта ситуация не изменится, ВСУ не удастся отражать наступление ВС России, из-за чего Киев потеряет контроль над некоторыми территориями.

Президент России Владимир Путин 1 января на встрече с военнослужащими заявил, что ситуация в зоне СВО меняется и противник сдувается. Глава государства уточнил, что у Киева начинают заканчиваться боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производит всего по 14 тыс. в месяц. Президент добавил, что Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причем кратно.