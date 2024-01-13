Москва, 13 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Российские военные впервые в мире в боевых условиях применили в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике (ЛНР) робота-доставщика боеприпасов «Черепаха», сообщил 13 января гендиректор компании «Арго» Константин Багдасаров в рамках форума «Плечом к плечу».

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«Первый опытный образец робота «Черепаха» сейчас работает в Луганской Народной Республике на линии боевого соприкосновения», — сообщил «РИА Новости» Багдасаров.

Гендиректор рассказал, что основными задачами робота является доставка боеприпасов и продуктов питания. В частности, «Черепаха» способна подвозить мины для минометных расчётов.

Робот «Черепаха» электрический. Своё название он получил из-за ограничений скорости, поскольку робота создавали для сопровождения пеших военнослужащих. Так, максимальная скорость робота не превышает 10 км в час. «Черепаха» имеет небольшие габариты, высота корпуса составляет метр.

Среди преимуществ робота то, что его сложно обнаружить. Помимо этого, «Черепаха» может следовать за радиометкой, которую несет на себе старший пешей группы солдат.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года российские военные начали использовать наземного робота для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации. Изделие БРГ-1 создано одним из российских научно-производственных объединений совместно с благотворительным фондом «Народный фронт». Эвакуация раненого происходит волоком. В частности, к платформе крепятся рулонные спасательные медицинские носилки, которые позволяют увезти пострадавшего бойца из опасной зоны. Робот способен развивать скорость до 15 км/ч по пересеченной местности. Его оборудовали видеокамерой.

В конце августа 2023 стало известно, что в распоряжении российской артиллерии в зоне СВО появились роботы-доставщики. Роботизированная тележка доставляет комплект боеприпасов и продукты питания на передовую.