Миасс, Челябинская область, 13 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте в Челябинской области ребёнок едва не погиб на подъёмнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Кадр из видео

«12 января текущего года на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован шестилетний мальчик», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в больницу Миасса, он находится в реанимации без сознания. Врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошел в «Солнечной долине», куда семья из Кургана приехала на выходные. Как видно на кадрах, опубликованных «Известиями», в какой-то момент механизм фуникулёра затянул шарф и руку ребёнка. Мальчика почти задушило, но медики смогли реанимировать пострадавшего.

По данным СМИ, мальчик спускался на фуникулёре с инструктором. Родителей в этот момент рядом не было.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Сотрудники следственного ведомства проводят необходимые следственные и процессуальные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859469" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 9 января на горнолыжном курорте в австрийском Тироле упала кабина канатной дороги. Инцидент произошёл на курорте Хохотц. Причиной происшествия, по предварительной информации, оказалось падение дерева на трос канатной дороги.

Известно, что кабина подъёмника на канатной дороге Ачеркогель, который поднимается на высоту 2023 метра и преодолевает около трёх километров, сорвалась вместе с четырьмя лыжниками. Пострадавшими оказались члены одной семьи из Дании — отец, его сын и дочь, а также дядя. Мужчинам 44 и 47 лет, детям — 19 и 20 лет. Их с помощью вертолёта госпитализировали с серьёзными травмами.