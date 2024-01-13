Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Мошенники активизировались после возгорания на складе Wildberries в Санкт-Петербурге и начали предлагать близким его работников купить «списки пострадавших». Об этом стало известно 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

В связи с чрезвычайной ситуацией близкие и друзья работников склада не всегда могут дозвониться до них, и мошенники оперативно этим воспользовались: в мессенджер жертвы приходит сообщение с предложением купить «список пострадавших и эвакуированных», при этом мошенник обязательно спрашивает фамилию и имя работника и упоминает, что видел его в перечне.

Аферисты уверяют в этом жертв, предлагая перевести средства на указанный счёт. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января загорелся склад WB в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло на складе размером 350×320 метров, высотой 20 метров, огонь охватил 70 000 кв. метров. Произошло обрушение на площади 50 кв. м, пожару присвоили максимальный ранг сложности. В момент начала пожара не сработала пожарная сигнализация. Предварительный ущерб от пожара оценили в ₽11 млрд.

Один из рабочих склада рассказал, что во время эвакуации из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries произошла давка. По его словам, также были случаи мародёрства. Позднее стало известно, что пожар, вероятно, начался с лифта на последнем этаже постройки.