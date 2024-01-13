Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. В Сети появились кадры первых минут пожара, который произошёл на складе Wildberries в Петербурге. Видео в Telegram-канале опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Все на выход», ― кричит один из работников склада.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859462" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На кадрах видно, как большая часть здания уже объята огнём, товары начинают падать, полки рушатся, падает крыша.

Также из разговоров слышно, что некоторые сборщики складского помещения Wildberries не хотели покидать мезонин, когда в помещении вспыхнул пожар.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге вспыхнул утром 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

В компании Wildberries подтвердили информацию о пожаре. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м. На площади 50 тысяч кв. м произошло обрушение. К ликвидации пожара привлекли порядка 270 человек и 57 единиц техники. Пожар локализовали.

Возгорание засняли на камеру пассажиры самолёта через иллюминатор.

По данным источника в оперативных службах, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки. В момент, когда начался пожар на складе маркетплейса Wildberries, не сработала пожарная сигнализация в здании. Один из работников заявил, что на складе пожарная сигнализация срабатывала регулярно, поэтому на неё уже никто не обращал внимания.

Продавцы Wildberries получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. Людей, оказавшихся на складе, эвакуировали. Страховщики оценили предварительный ущерб от пожара в ₽11 млрд.

По словам одного из рабочих, во время эвакуации из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries произошла давка. По его словам, также были случаи мародёрства.