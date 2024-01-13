Москва, 13 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Учёные Массачусетского технологического института обнаружили, что «эстетический озноб» (фриссон) помогает справиться с депрессией.

EverJean

В исследовании поучаствовали 96 человек с депрессивным расстройством, которых подвергли воздействию вызывающих фриссон раздражителей. После эксперимента их опросили и обнаружили, что у многих эмоциональное состояние сдвинулось в позитивную сторону.

«Фриссон может стать немедикаментозным подходом к устранению основных неадаптивных убеждений, связанных с депрессией», — отмечается в опубликованных в издании BMC Psychiatry результатах работы.

При этом учёные подчеркнули, что необходимо продолжить изучение вопроса, чтобы убедиться в полученных результатах и понять их механизмы.

Фриссон — это дрожь в теле, вызванная сильным эмоциональным возбуждением. Часто так происходит, когда человек слушает понравившуюся ему мелодию или смотрит на произведения искусства. Авторы предположили, что это чувство может стать новым методом терапии депрессии.

Как сообщало ИА Регнум в октябре, учёные создали нейросеть, помогающую психотерапевтам подбирать лечение для пациентов с депрессией. В частности, алгоритм выделяет эмоциональные участки речи человека, по которым определяется тяжесть болезни. Как рассказали в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, исходя из частот голоса уже после первого сеанса можно спрогнозировать симптоматические изменения в лечении. Нейросеть отслеживает изменения тембра голоса с точностью в 82%.