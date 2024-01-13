Москва, 13 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В начале следующей недели в Москву на смену арктическому вторжению придут массы тёплого воздуха из Атлантики. Об этом 13 января рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мороз и солнце закончатся. Характер погоды изменится, и она станет облачной. Пойдут осадки и резко потеплеет до оттепели. В частности, в ночь на понедельник температура повысится до -10 °С, а днём прогнозируется -1… -3 °С», — рассказал он в беседе с RT.

По словам метеоролога, в течение всей недели в столице ожидается близкая к климатической норме погода.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января из данных Гидрометцентра России стало известно, что температура воздуха в Москве и Московской области вновь опустилась ниже минус 32 градусов. По информации синоптиков, самым холодным местом Московского региона стал город Клин, где метеостанция зафиксировала температуру воздуха минус 32,2 градуса.

МЧС 12 января предупредило, что ночью и утром 13 января в Москве возможны морозы до минус 30 градусов. В связи с этим москвичам и гостям столицы рекомендовали надевать одежду и обувь по погоде; носить головной убор, укрываться от ветра, а также не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.