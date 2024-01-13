Киев, 13 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Тяжёлая ситуация для украинской армии сложилась на передовой из-за российских дронов. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».

Лев Федосеев/ТАСС

«В целом ситуация тяжёлая. Нет оснований говорить о том, что в следующем году мы отвоюем Крым, а через год будем под Москвой. Объективно таких оснований нет», — пояснил он.

Экс-министр отметил, что на некоторых направлениях фронта ситуация особенно «горячая». ВСУ лишились преимущества в единственном аспекте — численном превосходстве БПЛА. Он отметил, что превосходство российских войск по количеству дронов можно описать соотношением «один к десяти».

При этом Тука выразил сомнения, что союзники с Запада предоставят средства радиоэлектронной борьбы с российскими дронами. У Киева нет оснований говорить о том, что в 2025 году ВСУ смогут захватить Крым, а через год бойцы украинской армии будут находиться под Москвой, подытожил бывший замминистра.