Москва, 13 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 200 военнослужащих на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Об этом 13 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — проинформировал он.

Военный уточнил, что за сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 110 бойцов, три автомобиля и гаубицу Д-20.

По словам Конашенкова, на запорожском направлении российские военные нанесли комплексный удар по личному составу и военной технике двух бригад ВСУ около Работина и Жеребянок в Запорожской области.

«Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — отметил официальный представитель Минобороны.

На херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 40 военных украинской армии, а также два автомобиля и две САУ «Гвоздика» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении свыше 280 бойцов. По его словам, ещё 35 военных ВСУ потеряли на купянском направлении.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военные в ночь на 13 января нанесли удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), производящим снаряды и дроны. Для атаки также применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал».